Китай объявил демарш Германии

Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с обвинениями Китая в шпионаже. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Так называемое дело о китайском шпионаже возникло на пустом месте. Китай объявил демарш германской стороне из-за беспочвенных обвинений", - сказал Ван Вэньбинь.

Он указал, что Пекин выступает против клеветы и очернения Китая и требует, чтобы Берлин проявлял бдительность в отношении попыток нанести ущерб двусторонним отношениям.

"Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс", - заявил Ван Вэньбинь.

Генпрокуратура ФРГ 22 апреля сообщила о задержании трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. Затем ведомство проинформировало, что сотрудник бюро одного из германских депутатов Европарламента задержан в Дрездене по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Газета Die Zeit со ссылкой на источники проинформировала, что речь идет о помощнике депутата от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра, который возглавляет партийный список правых на выборах в Европарламент. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что арест помощника евродепутата из-за подозрений в шпионаже вызывает тревогу.