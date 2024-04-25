Си Цзиньпин призвал военных врачей «сосредоточиться на поле боя»

Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета обратился с речью к студентам и военнослужащим. Он объяснил, что страна готовится к возможной войне, молодым людям следует «сосредоточиться на поле боя», пишет обозреватель Сильвия Жуанг в статье для South China Morning Post.

Автор статьи отметила, что вуз специализируется в таких областях, как военная медицина на больших высотах, медицина военных травм и ожоговая медицина. Кроме того, в нем находится единственная в Китае национальная лаборатория для исследования травм, ожогов, сложных повреждений.

По ее данным, глава КНР накануне посетил университет с тем, чтобы изучить академическую работу в области военно-полевой медицины, проинспектировать оборудование, предназначенное для оказания экстренной помощи на поле боя.

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«Университету следует энергично продвигать инновационные исследования в специализированных областях медицины, быть в авангарде развития и стремиться к совершенству в военно-медицинской науке», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Обозреватель пояснила, что Китай на фоне международной повестки выделяет все больше ресурсов на военную логистику, подготовку персонала и современные вооружения, проводит масштабные учения.

Так, командование НОАК протестировало использование вертолетов и беспилотных летательных аппаратов для спасения раненых солдат с островов у побережья провинции Чжэцзян. Эти маневры были направлены на подготовку к возможному военному конфликту вблизи прибрежных островов и в Тайваньском проливе.