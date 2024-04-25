В Ереване заявили, что Россия относится к Армении как к губернии

Россия продолжает относиться к Армении как к губернии, предположил спикер парламента республики Ален Симонян. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне парламентарий на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС, говоря о конфликте на Украине, использовал термин «вторжение». Он пояснил также, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра.

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в связи с этим направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить антироссийские заявления Симоняна.

«Они [российские официальные лица] не считают, что Армения независимое государство. В их осознании Армения до сих пор осталась губернией», — заявил парламентарий.

Симонян уточнил, что Ереван никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Украины. Следовательно, употребив этот термин, присущий прессе западных стран, он не сказал ничего нового.