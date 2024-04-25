Врачи объявили забастовку в Германии

Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite в Берлине объявили забастовку 25 апреля, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg.

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По данным профсоюза Marburger Bund, в забастовке приняли участие тысяча человек. При этом полиция сообщила о 750 врачах. Всего же профсоюз призывал к забастовке около 2700 человек из трех отделений Charite.

Основная часть митинга началась в 10:30 по московскому времени в четверг на Роберт-Кох-плац. Затем участники забастовки устроили шествие по улице Райнхардтштрассе до Вашингтонплац у главного железнодорожного вокзала Берлина.

Отмечается, что плановые и несрочные медицинские процедуры были отложены. Остальные провели по плану.

Главной целью забастовки является повышение зарплаты на 12,5%, увеличение ночных премий и введение новой за работу в неурочные часы.