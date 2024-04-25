Приговор Харви Вайнштейну отменен

Верховный суд Нью-Йорка отменил сегодня приговор экс-киномагнату Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году по обвинению в преступлениях на сексуальной почве. Об этом только что сообщила NYT.

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Напомним, что дело Вайнштейна, некогда - одного из самых влиятельных людей Голливуда, дало старт движению #MeToo, яростное шевеление которого стоило целому ряду карьер.

Как уточнено изданием, апелляционный суд Нью-Йорка установил, что судьей первой инстанции, который председательствовал при рассмотрении дела продюсера, "была допущена существенная ошибка" касательно свидетельских показаний. Что, в свою очередь, повлекло за собой вереницу искажений процесса.

Соответственно, как отмечает газета, суд над продюсером в свете открывшихся фактов крайне сложно называть справедливым.

В итоге окружной прокурор Манхэттена должен вынести решение, стоит ли добиваться повторного рассмотрения дела Вайнштейна.

Адвокат продюсера в комментарии назвал происходящее "победой не только г-на Вайнштейна, но и всех обвиненных по уголовным статьям в штате Нью-Йорк".

Пресс секретарь суда по просьбу о комментарии пока не реагирует.

71-летний Вайнштейн в настоящее время содержится в одной из тюрем штата. Отмечено, что на данный момент не ясно, как именно новое решение повлияет на его дальнейшую судьбу.