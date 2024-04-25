Сына экс-президента Армении задержали на акции протеста

Депутат парламента Армении Левон Кочарян, сын экс-президента республики Роберта Кочаряна, рассказал в соцсетях, что полиция задержала его на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, силовики массово задерживают по всей стране демонстрантов, выступающих против процесса делимитации границы с Азербайджаном.

«Нахожусь в отделе полиции города Веди [Араратской области, в 50 км от Еревана]», — отметил политик.

Парламентарий уточнил, что вместе с ним в отделе полиции находятся еще пять человек.

Напомним, что Кочарян ранее неоднократно участвовал в митингах и демонстрациях. Так, 17 мая 2022 года он участвовал в акции, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.