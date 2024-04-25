Харьков покинули сотни тысяч жителей

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков покинули почти миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».

По данным Ганчева, в конце февраля 2022 года в Харькове проживало около двух миллионов человек, а сейчас население составляет 1,2-1,3 миллиона человек.

Также Ганчев заявил, что власти Украины вывозят в западные области из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе лишь заводы по ремонту военной техники.

В начале апреля блогер Юрий Подоляка заявил, что жители Харькова начали массово покидать город, несмотря на заявления властей, что эвакуация пока не нужна. Он опубликовал видео, демонстрирующее пробки на выезде из города. «Российская газета» писала, что люди уезжают на фоне регулярных перебоев с электричеством и из опасений по поводу боевых действий.