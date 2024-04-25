Генсек НАТО обратился к преемнику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал главной задачей для своего преемника сохранить единство альянса, выразив уверенность, что ему удастся это сделать. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Столтенберга, члены Североатлантического альянса найдут ему «прекрасного преемника».

«Не мне комментировать, кто именно им станет. Самое главное для генерального секретаря НАТО - сделать все, чтобы альянс сохранял единство. Я уверен, что так оно и будет», - заявил генсек во время визита на авиабазу в Германии.

Ранее Столтенберг отмечал, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. Однако найти ему преемника странам НАТО не удалось из-за разногласий, и полномочия действующего секретаря были продлены на год.

В марте Париж заявил о поддержке кандидатуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генсека НАТО. Аналогичные заявления также сделали в Великобритании, Германии и США. Таким образом, Рютте является наиболее вероятным приемником Йенса Столтенберга.