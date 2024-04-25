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Генсек НАТО обратился к преемнику

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал главной задачей для своего преемника сохранить единство альянса, выразив уверенность, что ему удастся это сделать. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек НАТО обратился к преемнику
© globallookpress.com

По мнению Столтенберга, члены Североатлантического альянса найдут ему «прекрасного преемника».

«Не мне комментировать, кто именно им станет. Самое главное для генерального секретаря НАТО - сделать все, чтобы альянс сохранял единство. Я уверен, что так оно и будет», - заявил генсек во время визита на авиабазу в Германии.

Ранее Столтенберг отмечал, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. Однако найти ему преемника странам НАТО не удалось из-за разногласий, и полномочия действующего секретаря были продлены на год.

В марте Париж заявил о поддержке кандидатуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генсека НАТО. Аналогичные заявления также сделали в Великобритании, Германии и США. Таким образом, Рютте является наиболее вероятным приемником Йенса Столтенберга.

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