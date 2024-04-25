Орбан захотел «сделать Америку снова великой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал предвыборный лозунг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. В ходе речи на Конференции консервативных политических действий (СРАС) он призвал «сделать Америку снова великой». Трансляция его выступления доступна на YouTube.

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«Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!» — заявил Орбан.

В рамках той же конференции Орбан предрек скорый конец западной либеральной гегемонии. Он отметил, что прогрессивный либеральный мировой дух принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. Прогрессивных либералов Орбан окрестил опасными противниками без моральных опасений.