Маск отреагировал на заявления о помощи США Украине

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что заявления американских властей по Украине не совпадают с реальной ситуацией и перспективами Киева. Об этом он написал в соцсети X.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, предусматривающий военную помощь Украине примерно на 61 миллиард долларов.

Маск прокомментировал статью Politico о выделенной Украине помощи и пост блогера Wall Street Silver.

В статье Politico отмечается, что некоторые сотрудники администрации Байдена не верят, что этих средств хватит для успеха Киева. Wall Street Silver заявил, что 61 миллиард нужен «не для победы»: по его мнению, эти средства — лишь попытка отсрочить развал Украины до окончания выборов президента США, чтобы Байден мог «избежать конфуза».