СМИ назвали новый пакет помощи Украине лишь «временной отсрочкой»

Новый пакет помощи Украине от США можно сравнить со спасательным жилетом, который в краткосрочно перспективе решит проблему, однако это лишь временная передышка, и ни о каком возвращении земель речи идти не может. Об этом пишет издание The Economist.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине. В документе идет речь о финансировании примерно на 61 миллиард долларов. Около 23 миллиардов из этой суммы пойдут на пополнение американских запасов оружия, а непосредственно на вооружения для Украины выделят 23,2 миллиарда. Поставки оружия и техники Украине обещают начать в течение пары недель.

«Бросая человеку спасательный жилет, вы немедленно решаете проблему. Но если он находится в милях от берега, а вода ледяная, он все еще в опасности (…) Увы, хотя 61 миллиард долларов и позволит Украине держаться на плаву, она по-прежнему далека от спасения», — констатировали журналисты.

По мнению издания, хоть новый пакет помощи и повысит обороноспособность Украины, однако «его недостаточно, чтобы помочь ей вернуть часть территории, которую она потеряла».

«Урок неудачного контрнаступления прошлого лета, которое дорого обошлось Украине с точки зрения живой силы и техники, заключается в том, что захватить территорию сложно», — говорится в статье.

Также журналисты обратили внимание на то, что сложности, которые возникли с прохождением законопроекта через Конгресс, демонстрируют, что «этот пакет американской помощи вполне может оказаться последним».

Если после предстоящих выборов президента США к власти придет Дональд Трамп, то он может отказаться финансировать Киев. Если же вновь победит Джо Байден, то ему снова придется «вести долгую деморализующую битву» с парламентом, отмечается в статье.

Ранее результаты опроса общественного мнения от аналитической организации Rasmussen Reports показали, что 57% жителей США считают, что Белый дом тратит слишком много денег на помощь другим странам.