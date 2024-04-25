Литва обвинила Белоруссию в дезинформации об атаках дронов

Представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис назвал «на сто процентов дезинформацией» заявления, что Литва пыталась атаковать Белоруссию дронами. Об этом сообщает LRT.

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25 апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусские силовики предотвратили удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы.

Тертель утверждает, что радикальные силы в Литве и Польше производят боевые дроны для ударов по ключевым объектам Белоруссии. Он отметил, что пока КГБ не может опубликовать детальную информацию, так как продолжает расследование.

Представитель армии Литвы заявил, что такие обвинения «вызывают у него только улыбку».

«Я могу на сто процентов утверждать, что это дезинформация. Это бред, что Литва нанесет удар с беспилотника по Беларуси, другого слова я не могу подобрать», - подчеркнул Цюнис.

КГБ Белоруссии предотвратил атаку дронов из Литвы по Минску

Представитель командующего ВС Литвы Живиле Диджгальвене обвинила КГБ Белоруссии во «враждебной информационной деятельности».

Он заявила, что армия Литвы «не предпринимала и не предпринимает» никаких враждебных действий в отношении других стран.