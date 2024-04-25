Блинкен потребовал в соцсетях «честной конкуренции» от Китая

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время визита в Пекин призвал Китай к «честной экономической конкуренции». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Блинкен сообщил, что во время визита в Пекин он и представители компаний США обсуждали вызовы, с которыми компании сталкиваются, ведя бизнес в Китае.

«Я подчеркнул, что и США, и Китай могут выиграть от здоровой экономической конкуренции, но эта конкуренция должна быть честной», - заявил госсекретарь США.

Блинкен прибыл в Пекин 24 апреля, его визит продлится до 26 апреля. Ранее сообщалось, что во время визита он предупредит о «карательных мерах» США за поставки в Россию китайский технологий двойного назначения.

По данным The Wall Street Journal, Блинкен сообщит китайским властям о санкциях, которые могут отрезать некоторые местные банки от мировой финансовой системы. В США рассчитывают, что эти дипломатические рычаги способны остановить поддержку российского военного производства Пекином.