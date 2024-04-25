Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада. Газета.Ru

«Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия — одна из стран, страдающих от этого», — подчеркнул он. Lenta.ru

По его словам, санкции против России сильно ударили по ценам на энергоносители и разогнали инфляцию в Венгрии с 2% до 27%. Он добавил, что благодаря усилиям правительства инфляцию удалось снизить до 4% и удерживать на этом уровне. runews24.ru