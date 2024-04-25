$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада. Газета.Ru

«Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия — одна из стран, страдающих от этого», — подчеркнул он. Lenta.ru

По его словам, санкции против России сильно ударили по ценам на энергоносители и разогнали инфляцию в Венгрии с 2% до 27%. Он добавил, что благодаря усилиям правительства инфляцию удалось снизить до 4% и удерживать на этом уровне. runews24.ru

Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
© РИА Новости
В мире
Обзор медиа