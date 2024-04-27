США считают, что напряженность после ударов Ирана и Израиля спадет

США надеются, что напряженность на Ближнем Востоке спадет после того, как Иран и Израиль нанесли удары по объектам друг друга. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Теперь я думаю, надеюсь, мы не увидим такой эскалации [в регионе]", - сказал он, добавив, что удары Ирана и Израиля в начале месяца усилили опасения, что война в секторе Газа может перерасти в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске в начале апреля. В Тегеране подчеркнули, что атаковали исключительно военные объекты, с которых осуществлялся удар по консульству. В перехвате иранских ракет и беспилотников Израилю помогали Великобритания, США и Франция.

18 апреля командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб указал на готовность Тегерана пересмотреть свою ядерную доктрину в том случае, если Израиль будет угрожать нанесением удара по иранским ядерным объектам.

19 апреля иранские СМИ сообщили, что над провинцией Исфахан в Иране были сбиты три беспилотника. Министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "никакого ущерба сбитые квадрокоптеры не нанесли". Израиль официально не взял на себя ответственность за налет, устроенный через шесть дней после массированного иранского удара по израильской территории. При этом в беседе с газетой The Washington Post неназванный представитель еврейского государства подтвердил, что Израиль провел акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.