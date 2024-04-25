В Британии раскритиковали планы Риши Сунака увеличить расходы на оборону

В Британии раскритиковали планы премьер-министра Риши Сунака нарастить расходы на оборону. Ранее британский премьер заявил, что будет настаивать на увеличении военных трат до объема в 2,5 процента ВВП. Свою позицию он обосновал якобы возрастающими угрозами со стороны России, Ирана и КНДР.

© Российская Газета

"Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5 процента ВВП к 2030 году. Это начинается сегодня и постоянно будет расти каждый год", - отметил Сунак на пресс-конференции в Варшаве, передает агентство Reuters.

По словам главы британского кабмина, в течение ближайших шести лет Лондон инвестирует в оборону 75 миллиардов фунтов стерлингов (около 93,3 миллиарда долларов США), что со временем превратит Великобританию во вторую военную державу в НАТО.

При этом Риши Сунак пообещал, что увеличение оборонной статьи бюджета не вызовет сокращение других государственных расходов. В частности, правительство продолжит курс на уменьшение налогового бремени населения. Однако британские экономисты имеют на этот счет иную точку зрения, пишет издание The Guardian. Эксперты, в частности, утверждают, что наращивание военных трат неизбежно приведет к уменьшению трат на другие цели.

В ответ на эту критику Риши Сунак сказал, что любое управление - это расстановка приоритетов.

"Я решил сделать оборону приоритетом, потому что думаю, что это правильно для нашей страны", - подчеркнул он.

Одновременно британский премьер заверил, что расходы на школьное образование и медицину не пострадают. Часть средств будет изыскана за счет сокращения раздутого за последние годы аппарата британских госслужащих. Зарубежная пресса пишет, что штат должны будут урезать на 72 тысячи должностей.

Вместе с тем специалисты со скепсисом отреагировали на слова Риши Сунака. Намеченная премьером цель выйти на показатель 2,5 процента ВВП в области оборонных расходов будет достигнута только к 2030-2031 годам, что находится за пределами официальных бюджетных прогнозов. Это означает, что в период с 2028 по 2029 годы кабмину необходимо будет изыскать дополнительно 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Директор Института финансовых исследований (The Institute for Fiscal Studies) Пол Джонсон назвал цифры правительства непонятными и вводящими в заблуждение, а предположения о повышении расходов на оборону преувеличенными. Планы Риши Сунака и вовсе могут остаться его персональными фантазиями, если Лейбористская партия победит на следующих парламентских выборах, которые пройдут в январе 2025 года.