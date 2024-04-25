Байден подписал закон против TikTok, но решил остаться в соцсети

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена заявил, что останется в TikTok, хотя сам Байден подписал закон, по которому соцсеть может быть запрещена. Об этом рассказала Financial Times.

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24 апреля Байден подписал закон, по которому работа TikTok в США будет приостановлена, если владеющая соцсетью компания ByteDance не продаст свой американский бизнес не связанной с Китаем компании.

Противники TikTok в правительстве США обвиняют Пекин в использовании соцсети для распространения дезинформации. Также они опасаются, что соцсеть может передавать китайским властям данные о местоположении американских пользователей.

У аккаунта штаба Байдена в TikTok более 300 тысяч подписчиков. С момента запуска в феврале аккаунт опубликовал более сотни видео.

В штабе Байдена заявили, что присутствия президента в TikTok требует «фрагментированная медиа-среда».

«[Она] требует, чтобы мы появлялись и встречались с избирателями там, где они находятся, в том числе онлайн. TikTok - одно из многих мест, где мы обеспечиваем доступность нашего контента для избирателей», — подчеркнули в штабе.

По словам представителя штаба, ставки на выборах слишком высоки, поэтому команда Байдена планирует использовать все имеющиеся у нее инструменты, чтобы охватить молодых избирателей. Он заверил, что штаб применяет «усиленные меры безопасности» при использовании TikTok.

Через несколько часов после того, как Байден подписал закон против TikTok, его предвыборный штаб опубликовал в соцсети новый ролик, в котором президент критикует Дональда Трампа.