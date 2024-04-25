Обзор иноСМИ: последствия конфискации активов РФ и поддержка Британии ударов внутри России

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США обвинили РФ в отказе от ответственности по конфликтам в космосе

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в отказе от ответственности за предотвращение ядерной войны в космосе. Об этом сообщается на сайте миссии США при ООН.

Томас-Гринфилд прокомментировала вето, наложенное Россией на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. В МИД РФ заявили, что США пытаются создать международные обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров. Гринфилд назвала принятие резолюции «вопросом поддержания международного мира и безопасности». По ее словам, Россия, «к сожалению, отказалась от этой ответственности». Также представитель США раскритиковала Китай, заявив, что он воздержался при голосовании, «предпочитая играть роль младшего партнера России».

Bloomberg: Макрон переоценил свое влияние на украинский кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет подготовить почву для более сильной европейской обороны и добиться поддержки для Украины, но ему будет непросто добиться результатов и убедить французских избирателей поддержать его. Как отмечает Bloomberg, французский президент переоценивает свое влияние на ход украинского кризиса.

Макрон изложит свое видение в ходе выступления в Сорбонне 25 апреля, отчасти повторяя знаковую речь, которую он произнес там через несколько месяцев после начала своего первого срока в 2017 году. Те его призывы к созданию общих европейских сил обороны, бюджета и доктрины теперь кажутся пророческими, подчеркивает Bloomberg. Ситуация в мире стала более враждебной, а в Европу вернулась нестабильность на фоне украинского кризиса. На недавней встрече с экспертами Макрон заявил, что «одержал идеологическую победу в вопросе обороны» ЕС. В ответ участники встречи призвали Макрона изложить конкретные предложения помощи Украине, а не громкие заявления.

В Британии поддержали «более глубокие операции» Украины внутри России

Глава британских вооруженных сил Энтони Радакин заявил, что новый виток западной помощи Украине призван усилить возможности страны по «дальним атакам внутри России». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Ощутимым успехом для Украины FT назвала отказ США от сомнений по поводу поставок тактической ракетной системы большой дальности ATACMS. США ранее подтвердили, что ракеты с дальностью действия около 300 километров были тайно отправлены на Украину в начале апреля. По мнению Радакина, по мере того, как Украина обретает больше возможностей для ведения дальнего боя, ее способность проводить «глубокие операции» станет особенностью конфликта.

Bloomberg: конфискация активов РФ станет угрозой для доллара

Конгресс США предоставил президенту Джо Байдену новые полномочия по конфискации долларовых активов России в пользу Украины. Как пишет Bloomberg, это подогрело дебаты о последствиях таких решений для доллара и иностранного спроса на казначейские облигации США.

Положение о конфискации активов было добавлено к пакету помощи Украине, Тайваню и Израилю на общую сумму в 95 миллиардов долларов. Байден подписал эту меру 24 апреля. Она позволяет президенту США передавать активы российского правительства Украине с некоторыми ограничениями, требующими скоординированных действий с союзниками и судебных решений. Некоторые законодатели и эксперты опасаются, что эта мера может привести к массовой дедолларизации. Экс-сотрудник Международного валютного фонда Эсвар Прасад заявил, что превращение доллара в оружие для захвата резервов точно заставит многие страны задуматься о сокращении доли доллара в своих активах.

Почему Канада разрешила Airbus обойти санкции против России

Исключение из санкций, позволяющее Airbus использовать российский титан для производства самолетов в Канаде, будет временным. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на два высокопоставленных источника в канадском правительстве.

По словам собеседников издания, «есть надежда», что Airbus в итоге откажется от титана, закупаемого в России. Издание отмечает, что поставщиками титана также являются Китай, Япония и Казахстан. Один из источников заявил, что Оттава разрешила сделать исключение из санкций из-за угрозы для канадских аэрокосмических компаний - дефицит титана мог серьезно повлиять на рабочие места в стране.