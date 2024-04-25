Лукашенко заявил о желании «тихушек и лохушек» уничтожить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради смены власти в стране оппозиция, находящаяся за границей, готова пойти на все, в том числе на силовое противостояние. Слова белорусского лидера приводит «Белта».

Лукашенко рассказал о планах оппозиции, которая координируется Западом, на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«Ради смены власти в Беларуси они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. „Тихушки и лохушки“ призвали уничтожить Беларусь. Совершенствуют так называемый план „Перамога 2. 0“. Акцент в нем делается на организации „национально-освободительного движения“ на территории Беларуси», — пояснил глава государства.

По его словам, у Минска есть сведения о подготовке американцами «белорусской освободительной армии», основу которой должны составить полк имени Калиновского. При этом продолжается вербовка и обучение радикально настроенных белорусских граждан. А полученные входе обучения в Польше и странах Балтии навыки они отрабатывают, в том числе и в ходе боевых действий на Украине.

«Эти тренирующиеся в Украине, конечно, не идейные борцы. Наемники и предатели. Бандиты. Разговор с ними не будет длинным», — заверил Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80, 1% голосов избирателей), его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (10, 12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.

При этом в марте 2023 года суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.