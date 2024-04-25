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Лукашенко обвинил Запад в превращении Украины в наркомана

Украину превратили в «наркомана на коротком поводке обещаний». В этом страны Запада обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

Лукашенко обвинил Запад в превращении Украины в наркомана
© Lenta.ru
«[Страны Запада] превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения и финансовых вливаний», — заявил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что Запад целенаправленно затягивает конфликт на Украине.

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