Украину превратили в «наркомана на коротком поводке обещаний». В этом страны Запада обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

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«[Страны Запада] превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения и финансовых вливаний», — заявил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что Запад целенаправленно затягивает конфликт на Украине.