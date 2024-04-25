Лукашенко заявил об «апокалипсисе» в случае применения РФ своего арсенала

Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, будет «апокалипсис». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Запад рассматривает наш регион как потенциальный театр военных действий, противник определен — Россия и Беларусь», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Прибалтика и Польша отдали свои территории для создания в них опорных пунктов для атаки на Восток.

Лукашенко сравнил тактическое ядерное оружие в Белоруссии и Европе

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что действия соседних стран ведут к эскалации напряженности. Он сообщил, что в случае военного конфликта, боевые действия затронут страны Польши и Прибалтики.