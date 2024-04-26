Байден заявил, что у него нет времени наблюдать за судом над Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что не следит за судебным процессом по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

"У меня не было возможности наблюдать за судебным разбирательством, потому что я вел предвыборную кампанию", - сказал Байден, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Нынешний американский лидер также назвал президентство Трампа временем хаоса.

"Хаос не является чем-то новым для Трампа. Его президентство было хаосом, а не шуткой", - отметил Байден.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.