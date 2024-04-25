«Денег не хватит»: западные СМИ о выделенной Украине помощи

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, включающий дополнительное военное финансирование Украины. Как пишут западные СМИ, в администрации Байдена не верят, что этих денег будет достаточно для успеха Киева.

Байден подписал «жизненно важный» закон о помощи Украине и Израилю, заявив, что военная помощь двум этим странам «сделает Америку безопаснее, сделает мир безопаснее и сохранит глобальное лидерство Америки», пишет The Hill. Пакет помощи включает примерно 61 миллиард долларов для Украины, 15 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, девять миллиардов долларов на гуманитарную помощь для Газы и средства на другие расходы. Байден подчеркнул, что, несмотря на раскол, Конгресс США смог объединиться ради решения «критических вопросов».

Несмотря на время и политический капитал, потраченные властями США на согласование 60-миллиардной помощи Украине, некоторые сотрудники администрации Байдена не верят, что этих средств хватит для успеха Киева, пишет Politico. Издание подчеркивает, что динамика боевых действий сильно изменилась за последние несколько месяцев, в том числе из-за дефицита вооружений и боеприпасов у ВСУ.

Politico отмечает, что Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении. В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее намекнул, что у Украины до сих пор нет полностью сформированного плана. По его словам, США планируют провести переговоры с Украиной, чтобы выяснить, какова ее долгосрочная стратегия. Нынешние заявления Владимира Зеленского о желании заполучить Крым требуют от США долгосрочной поддержки «без каких-либо гарантий, что Зеленский достигнет своих целей». Чиновники администрации Байдена надеются, что выделенных денег хватит Украине до конца его президентского срока. Выборы президента США пройдут уже в ноябре 2024 года.

На долгосрочную перспективу остается неясным, добьется ли Украина (особенно после нескольких месяцев огромных потерь) достаточного прогресса, чтобы сохранить американскую политическую поддержку, прежде чем проглотить последний поток денег, отмечает Associated Press. Многие европейские лидеры уже давно обеспокоены тем, что второй президентский срок Дональда Трампа будет означать уменьшение поддержки Украины.