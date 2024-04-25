Токаев пообещал жестко пресекать попытки расколоть общество

Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество и не допустить вовлечение граждан в чужие информационные войны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

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«Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов», — передаются в публикации слова казахстанского лидера.

Он пообещал, что меры по обеспечению безопасности общества, тем не менее, будут соответствовать конституции.

Ранее Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком. По его словам, Казахстан толерантное в отношении языковой политики государство.