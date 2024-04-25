СМИ: Макрон ведет тайные переговоры по замене фон дер Ляйен

Президент Франции ведёт тайные переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы определиться с подходящей кандидатурой.

В частности, по данным агентства, политик рассматривает в качестве нового главы Еврокомиссии бывшего президента Европейского центрального банка и экс-председателя Совета министров Италии Марио Драги. Переговоры на эту тему Эммануэль Макрон уже провёл с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

В публикации Bloomberg отмечается, что Урсула фон дер Ляйен, официально выдвинутая кандидатом на пост главы ЕК, столкнулась с недовольством некоторых стран ЕС из-за принимаемых ею в последние годы решений. В частности, претензии касаются её политики в отношении торговли, климатических изменений и отношений с США.

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Выборы в Евросоюзе пройдут с 6 по 9 июня. В ходе голосования будут избраны первые лица главных институтов, в том числе Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года.