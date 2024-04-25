Постпред США в ООН обвинила Россию в разжигании ядерной войны

Постоянный представитель Соединенных Штатов Линда Томас-Гринфилд в среду, 24 апреля, рассказала в Совете безопасности ООН о посещении Нагасаки в Японии, на который Америка в 1945 году сбросила атомную бомбу.

При этом она попыталась переложить на РФ ответственность за то, чтобы мир никогда больше не испытал «ужаса ядерного вооружения».

— Я недавно вернулась из поездки в Японию, где была в Нагасаки, последнее место, где когда-либо падала атомная бомба. Это было напоминанием об ответственности за предотвращение бедствий войны и за то, чтобы ни одно место в мире никогда больше не испытало ужаса ядерного оружия. К сожалению, Россия сейчас отказалась от данной ответственности, — заявила дипломат.

На ее слова отреагировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Американская коллега поведала нам о поездке в Нагасаки, об ужасающих последствиях ядерной бомбы. Не просветит ли она нас, кто эту ядерную бомбардировку осуществил? Единственный раз в мировой истории. Или, может, об этом расскажет коллега из Японии? Страны, которая ни разу не назвала государство, которое ее бомбило, — цитирует его РИА Новости.

РФ ранее наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Америки и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Москва поступила так, потому что СБ не включил в документ поправку РФ и КНР с призывом навсегда предотвратить размещение в космосе любого оружия, а не только ОМУ.