СМИ назвали главный страх американцев в отношении второго срока Байдена

Около 40% избирателей опасаются, что нынешний президент США Джо Байден в случае своего переизбрания может не дожить до конца второго президентского срока. Об этом со ссылкой на данные центра по изучению общественного мнения JL Partners пишет The Sun.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Байден уже стал самым старым президентом США в истории. Если он одержит победу на предстоящих выборах, в начале второго срока ему будет 82 года.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что четверо из десяти американцев не уверены, что Байден способен дожить до конца второго президентского срока.

Также серьезные опасения у граждан США вызывает то, что ситуация с когнитивными способностями главы Белого дома ухудшается, отметила директор социологической компании JL Partners Скарлетт Магуайр.

По ее словам, именно поэтому многие американцы, принявшее участие в опросах, надеются на победу Дональда Трампа, который, по их мнению, может лучше добиваться поставленных целей, в том числе и противостоять лидерам других стран на международной арене.

«У них есть сомнения по поводу его возраста, у них много сомнений по поводу других аспектов характера Трампа, но в основном они думают, что он более осведомлен и способен лучше добиваться результатов, чем Байден», — заявила она.

При этом эксперт отметила, что уголовное преследование Трампа вряд ли окажет существенное влияние на выбор избирателей.

Ранее в Нью-Йорке стартовало первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа. Оно началось с отбора жюри присяжных. Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела и назвал процесс против него беспрецедентным политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.