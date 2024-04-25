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СМИ назвали главный страх американцев в отношении второго срока Байдена

Около 40% избирателей опасаются, что нынешний президент США Джо Байден в случае своего переизбрания может не дожить до конца второго президентского срока. Об этом со ссылкой на данные центра по изучению общественного мнения JL Partners пишет The Sun.

СМИ назвали главный страх американцев в отношении второго срока Байдена
© globallookpress.com

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Байден уже стал самым старым президентом США в истории. Если он одержит победу на предстоящих выборах, в начале второго срока ему будет 82 года.

Проведенные опросы свидетельствуют о том, что четверо из десяти американцев не уверены, что Байден способен дожить до конца второго президентского срока.

Также серьезные опасения у граждан США вызывает то, что ситуация с когнитивными способностями главы Белого дома ухудшается, отметила директор социологической компании JL Partners Скарлетт Магуайр.

По ее словам, именно поэтому многие американцы, принявшее участие в опросах, надеются на победу Дональда Трампа, который, по их мнению, может лучше добиваться поставленных целей, в том числе и противостоять лидерам других стран на международной арене.

«У них есть сомнения по поводу его возраста, у них много сомнений по поводу других аспектов характера Трампа, но в основном они думают, что он более осведомлен и способен лучше добиваться результатов, чем Байден», — заявила она.

При этом эксперт отметила, что уголовное преследование Трампа вряд ли окажет существенное влияние на выбор избирателей.

Ранее в Нью-Йорке стартовало первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа. Оно началось с отбора жюри присяжных. Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела и назвал процесс против него беспрецедентным политическим преследованием со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.

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