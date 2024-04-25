В Польше обещают помочь Украине вернуть на родину мужчин-призывников

Варшава готова вернуть на Украину мужчин призывного возраста, которые приехали в Польшу. Как сообщает телеканал Polsat News, об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По мнению министра, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинцев в кафе и слышат, сколько усилий Варшава потратила на помощь Киеву. При этом Косиняк-Камыш не стал уточнять, каким механизмом власти собираются пользоваться для возвращения на родину военнообязанных украинцев.

Напомним, что ранее МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским гражданам призывного возраста. Исключение делается лишь для оформления документов с целью возвращения. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал ограничения честными.

Решение МИД вызвало недовольство среди украинцев. В Сети появились кадры, снятые в украинском госпредприятии «Документ» в Варшаве — граждане заявляли сотрудникам, что заплатили деньги за консульские услуги, но не получили документы. Одна из женщин сказала, что не хочет, чтобы ее муж шел служить.