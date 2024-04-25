Трамп опережает Байдена в шести колеблющихся штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в шести из семи колеблющихся американских штатах. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Bloomberg News, передает «МИР 24».

Кандидатуру Трампа на пост президента США поддерживают почти половина взрослых американцев, за Байдена выступают только 43%. В Мичигане, Аризоне, Джорджии, Висконсине и Пенсильвании разрыв составляет от 2 до 7% в пользу Трампа. В Неваде и Северной Каролине у Трампа перевес почти в 10%. Значительная часть опрошенных отметили, что важную роль при выборе играет экономический фактор. От Байдена ждут только ухудшения жизненного уровня.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.