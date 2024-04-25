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Трамп опережает Байдена по популярности в шести колеблющихся штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в шести из семи колеблющихся американских штатах. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Bloomberg News, передает «МИР 24».

Трамп опережает Байдена в шести колеблющихся штатах
© globallookpress.com

Кандидатуру Трампа на пост президента США поддерживают почти половина взрослых американцев, за Байдена выступают только 43%. В Мичигане, Аризоне, Джорджии, Висконсине и Пенсильвании разрыв составляет от 2 до 7% в пользу Трампа. В Неваде и Северной Каролине у Трампа перевес почти в 10%. Значительная часть опрошенных отметили, что важную роль при выборе играет экономический фактор. От Байдена ждут только ухудшения жизненного уровня.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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