Трамп обвинил Байдена в ненависти к евреям и палестинцам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Джо Байден ненавидит Израиль и ненавидит еврейский народ. Проблема в том, что он ненавидит палестинцев еще больше и просто не знает, что делать», — говорится в публикации.

Трамп упомянул протесты в США, связанные с войной в секторе Газа. По мнению экс-президента, они происходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал».

24 апреля агентство Associated Press сообщило, что Байден столкнулся с проблемой снижения поддержки молодых избирателей из-за войны в секторе Газа. Сотрудники администрации действующего главы государства вынуждены тратить все больше сил на сдерживание антивоенных протестов. В частности, им приходится усиливать меры безопасности в ходе предвыборных мероприятий.