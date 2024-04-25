Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что Россия находится в центре мировых изменений. Об этом он высказался в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.

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Риттер заявил о развитии России и подчеркнул, что страна движется вперед, пока США выбирают, кому отдать голос на выборах президента страны в ноябре — действующему лидеру страны Джо Байдену или экс-главе государства Дональду Трампу.

«Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться», — отметил он.

Экс-разведчик добавил, что прямо сейчас в России происходят изменения в сторону многополярного мира. Риттер добавил, что намерен посетить Петербургский международный экономический форум и саммит БРИКС в Казани.

Ранее Риттер назвал условие завершения конфликта на Украине. По его мнению, это произойдет, когда соответствующее желание появится у России.