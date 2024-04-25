ООН: операция Израиля в Рафахе только усугубит катастрофу в Газе

Операция Израиля в городе Рафах усугубит гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ООН выражает серьезную обеспокоенность действиями еврейского государства. Об этом заявила старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Я хотела бы повторить серьезную обеспокоенность Организации Объединенных Наций по поводу перспективы израильской операции в Рафахе. Такие действия усугубят продолжающуюся гуманитарную катастрофу, при этом они будут иметь последствия для людей, которые уже были перемещены и переносят тяжелые лишения и страдания. Способность ООН действовать будет ограничена", - сказал она.

"Давайте помнить, что за каждой статистикой стоит человеческая история потерь и страданий. Наш долг - обеспечить защиту, поддержку и, следовательно, надежду палестинскому населению в секторе Газа. Мы также обязаны выступать за прочный мир между Израилем и полностью независимым, жизнеспособным и суверенным палестинским государством", - заключила Каг.

1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планы проведения военной операции в Рафахе были утверждены. По его мнению, без входа в город и уничтожения там батальонов палестинского радикального движения ХАМАС в конфликте в секторе Газа победы не будет. Как отметил тогда же премьер, операция требует подготовки. В Вашингтоне неоднократно указывали, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.