Белый дом допустил «тактические успехи» России в зоне СВО

Соединенные Штаты допускают возможность новых тактических успехов ВС РФ в ближайшие недели, отметил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на согласование которого в Конгрессе ушло шесть месяцев. Сразу после подписания американская администрация анонсировала поставки оружия и боеприпасов ВСУ $1 млрд.

Салливан отметил, что объявление является хорошей новостью для Украины. Вместе с тем, добавил он, украинские подразделения все еще находятся под жестким давлением на поле боя.

«Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели», — предположил чиновник.

Полугодовая задержка с ассигнованием $61 млрд в помощь Украине обернулась для нее потерей ряда населенных пунктов, констатировал Салливан.

На фоне этой ситуации переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время, заметил советник.

Захарова высказалась о тайной передаче Киеву ракет ATACMS

Чиновник подтвердил, что в марте 2024 года Байден распорядился передать Киеву существенное число оперативно-тактических ракет ATACMS. Он добавил, что Вашингтон продолжит поставки этих ракет.