СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе

Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Как настаивала китайская сторона, документ должен включать запрет на все виды вооружений.

Об этом сообщает ТАСС.

Постпред России при организации Василий Небензя, со своей стороны, подчеркнул, что документ сохраняет «ограниченный и политизированный характер», нацеленный на углубление раскола среди членов СБ ООН.