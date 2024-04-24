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СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе

Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Как настаивала китайская сторона, документ должен включать запрет на все виды вооружений.

СБ ООН отклонил поправку России и Китая к резолюции о мирном космосе
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Постпред России при организации Василий Небензя, со своей стороны, подчеркнул, что документ сохраняет «ограниченный и политизированный характер», нацеленный на углубление раскола среди членов СБ ООН.

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