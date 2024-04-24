Новая американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «РИА Новости».

По его словам, он знал, что США выделят Украине новую помощь и предупреждал об этом.

«Поигрались туда-сюда в демократию: "Ах, конгресс!". Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут…» — сказал Лукашенко.

При этом он уверен, что «это нисколько не изменит ситуацию на фронте», поскольку дело «не в деньгах». По мнению Лукашенко, деньги будут осваивать в США и «непонятно как». Однако он знает, как это происходит в России, которая может, раскрутив свой экономический и военный потенциал, произвести столько оружия, что оно разойдется по всему миру, чего на Западе не хотят, отметил он.

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