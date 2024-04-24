Лукашенко прокомментировал новую помощь США Украине
Новая американская помощь Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «РИА Новости».
По его словам, он знал, что США выделят Украине новую помощь и предупреждал об этом.
«Поигрались туда-сюда в демократию: "Ах, конгресс!". Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут…» — сказал Лукашенко.
При этом он уверен, что «это нисколько не изменит ситуацию на фронте», поскольку дело «не в деньгах». По мнению Лукашенко, деньги будут осваивать в США и «непонятно как». Однако он знает, как это происходит в России, которая может, раскрутив свой экономический и военный потенциал, произвести столько оружия, что оно разойдется по всему миру, чего на Западе не хотят, отметил он.
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