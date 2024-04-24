Будапешт поддержал план Пекина по Украине

Будапешт поддерживает план Пекина по урегулированию конфликта на Украине, предложенный еще в феврале 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Китае со своим коллегой Ван И, передает ТАСС.

Он отметил, что их встреча длилась более трех часов и на ней обсуждались, в том числе международные проблемы, включая ситуацию на Украине.

«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», — сказал Сийярто по поводу предложений Пекина.

В частности, Китай предлагает прекратить военные действия и возобновить мирные переговоры. По словам Сийярто, Будапешт будет предпринимать совместные действия, чтобы «на повестке дня международных организаций стоял вопрос об обеспечении мира» и, особенно, чтобы они «не были политизированными и не происходило деление мира на блоки».

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Также он указал, что «голоса сторонников войны остаются чрезвычайно громкими», а сторонники мира пока не смогли предпринять эффективных шагов, чтобы не допустить ухудшения международной безопасности. Сийярто считает, что заметить это можно по «той войне, которая идет по соседству» с Венгрией. В связи с этим он призвал сторонников мира усилить свой голос.