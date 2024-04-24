Лукашенко рассказал о десятках диверсантов из Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о десятках диверсантов, которых «забрасывают» в страну из Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске.

«Диверсантов десятки, через южную границу, через Польшу нам забрасывают, с десятками килограммов тротила», — заявил он.

При этом Лукашенко положительно оценил деятельность силового блока Белоруссии, который «незаметно и за одни сутки» решает любой необходимый вопрос. По словам белорусского президента, на сегодняшний день его стране угрожают много опасностей, поэтому Белоруссии «не нужен раздрай». Он также предложил обратить внимание на ситуацию в Китае, в котором, по словам Лукашенко, «никто не шутит с властью, помня о результатах».

«Все непросто сейчас, идем по тонкому льду, по лезвию ножа. Нам сегодня не нужен никакой раздрай. <...> Сейчас не надо ничего делить, надо выстроить систему, <...> каждый будет заниматься своим делом», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы «никогда еще так хорошо не жили», как сегодня.