Байден пообещал, что США «не склонятся» перед Россией

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет поддерживать друзей и не склонится перед Россией и ее руководством. Газета.Ru

«Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным», — сказал Байден. По его словам, Россия якобы может предпринять агрессивные действия в отношении стран-членов НАТО после Украины. Ura.Ru

Ранее он сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета. News.ru