Стало известно о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен

Президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящее время ведет переговоры с главами государств и правительств ЕС о кандидатуре на пост главы Еврокомиссии. Он желает сместить Урсулу фон дер Ляйен с этой должности, пишут Хорхе Валеро, Анна Нуссбаум, Кьяра Альбанезе и Ева Круковска в статье для Bloomberg.

По их данным, пять лет назад французский лидер сыграл существенную роль при назначении фон дер Ляйен на этот пост.

Макрон, заметили обозреватели, обсудил с коллегами возможность избрания на одну из ключевых должностей в ЕС бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги.

В настоящее время, уточнили эксперты, многие страны ЕС недовольны деятельностью фон дер Ляйен на посту главы ЕК, ее решениями в области торговых переговоров, изменения климата и отношений с США.

Вместе с тем, чиновница, как основной кандидат от правоцентристской Европейской народной партии, по-прежнему остается явным фаворитом предвыборной гонки, пояснили авторы статьи.

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Напомним, что Драги возглавил ЕЦБ в 2011 году и руководил им восемь лет. Ему, по мнению экспертов, удалось сделать многое для преодоления финансового кризиса в Греции, Ирландии, Италии, Испании и Португалии. За его достижения в финансовой сфере итальянцы стали называть его «Супер Марио».