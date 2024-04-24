Глава МИД Украины заявил о невозможности при помощи Запада остановить Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что помощь Запада не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом дипломат рассказал в интервью The Guardian. Lenta.ru

«Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал министр. Газета.Ru

Кулеба добавил, что Западу необходимо увеличить производство вооружений, поскольку Россия опередила его. «Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», - отметил министр. ТАСС

Ранее американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Ura.Ru