Лукашенко назвал условие участия в выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на брифинге, что будет участвовать в президентских выборах, если «так решит народ». Об этом пишет РИА «Новости».

Очередные президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2025 году.

Лукашенко отметил, что если люди на выборах примут решение отдать голоса другому кандидату, то он примет их выбор. Он добавил, что «говорит искренне».

Глава республики заметил, что уже много лет занимает эту должность и в случае проигрыша в кампании будет довольствоваться тем, что «был первым президентом»

Напомним, что в начале марта Лукашенко заявил, что соответствует требованиям к фигуре главы государства. Вместе с тем, он не ответил прямо, будет ли участвовать в очередных президентских выборах.