Еврокомиссия выделила Украине второй транш помощи в размере €1,5 млрд из пакета на €50 млрд, заявила в соцсети X глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Киев в настоящее время «несет на своих плечах тяжелое бремя», соответственно, эти деньги чрезвычайно важны для него. Она уточнила, что средства необходимы для обеспечения работоспособности государственных институтов в условиях боевых действий.

Напомним, что в начале февраля 2024 года главы государств и правительств ЕС согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета организации.

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Решение об отправке помощи было принято осенью 2023 года, на фоне приостановки США оказания военной помощи Киеву, но его удалось согласовать только в феврале. Задержка, по словам экспертов, была обусловлена позицией Венгрии, не желавшей отправлять деньги Украине.