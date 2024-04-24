США тратят миллионы долларов на изучение НЛО

Конгрессмен Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси) считает, что власти США утаивают информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и при этом тратят на исследования в этой области десятки миллионов долларов.

"Я думаю, что [власти] что-то скрывают <...>. Я имею в виду вот что: утаивание - это когда вы публикуете файл, а текст в нем наполовину затемнен. И это утаивание, когда одна группа или один федеральный орган говорит, что что-то [вроде НЛО] существует, а потом другой федеральный орган утверждает, что этого не существует", - сказал законодатель в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, власти США "тратят десятки миллионов долларов на то, что, как они утверждают, не существует". Берчетт добавил, что речь идет "не о маленьких зеленых человечках или летающих тарелках", а об огромных расходах властей США.

"Если [НЛО] не существуют, зачем тратить на исследования миллионы долларов? И почему не рассекретить документы?" - добавил он.

Законодатель рассказал телеканалу, что на минувшей неделе представители администрации провели засекреченный брифинг по теме НЛО для него и некоторых других членов Конгресса. При этом, по словам Берчетта, ничего нового законодатели не узнали.

В марте подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях выпустило отчет о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. Ведомство не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Как отмечалось в документе, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались "результатом неверной идентификации" свидетелями.

При этом в 2023 году бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что, когда он занимал высший государственный пост с 2017 по 2021 год, военные докладывали ему о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые связывают с внеземной жизнью. По его словам, некоторые служащие военно-воздушных сил даже говорили, что видели их.