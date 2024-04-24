Лукашенко рассказал, какую ошибку допустили США в отношении России

Соединенные Штаты допустили ошибку, объединив Россию и своего главного врага - Китай, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Российская газета

«Мир уже изменился и не так, как мечтали за океаном. Но чего они хотят? На что рассчитывают? США, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них - Китай», - сказал он, выступая на открытии Всебелорусского народного собрания. ТАСС

Кроме того, Лукашенко отметил, что западный бизнес, «в основном англосаксы», значительно обогатился за последние годы. По его словам, несмотря на это, Вашингтон и Лондон не улучшили свои политическую репутацию, авторитет на международной арене, а наоборот. Газета.Ru