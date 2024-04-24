СМИ узнали о предложении Франции ввести новые санкции против России

Власти Франции выступили за введение новых санкций против России. Меры могут принять, в частности, в отношении сотрудников группы «Вагнер», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

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В проекте документа отмечается, что «дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, возросла повсюду в Европе».

Инициативу Франции уже одобрили несколько стран. Среди них — Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстония, говорится в сообщении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо негативно высказался о санкционной политике лидеров Евросоюза в отношении РФ. На своей странице в X он написал, что стремление навредить России погубило экономику европейских стран.

Филиппо отметил, что рост российской экономики почти в пять раз превышает рост французской. Он напомнил о планах министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра и еврократов «поставить экономику России на колени». Однако, по словам лидера партии, это французскую экономику «они убили своими глупыми санкциями».