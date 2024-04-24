«Никол — турок»: в Армении освистали жену Пашиняна

Жену премьер-министра Армении Анну Акопян освистали во время визита на ереванский мемориал жертв геноцида «Цицернакаберд». Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным Sputnik Армения, собравшиеся у мемориала встретили Акопян выкриками «Армения — без турок» и «Никол — убийца, турок». Агентство отмечает, что охрана предложила Акопян покинуть мемориал, но та отказалась.

Акопян помогли возложить цветы к Вечному огню находившиеся там полицейские.

Супруга премьера покинула мемориал, не ответив на вопросы журналистов. Sputnik Армения отмечает, что Акопян все это время пыталась успокоить младшую дочь, приехавшую вместе с ней.

Премьера Никола Пашиняна начали называть «турком» и обвинять в предательстве жители страны, недовольные исходом кризиса в Нагорном Карабахе.

В сентябре 2023-го Армения заключила договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени были распущены все государственные учреждения и организации.

Более ста тысяч жителей Карабаха (при населении в 150 тысяч) покинули регион, переехав в Армению и другие страны.