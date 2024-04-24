Граждане Украины устроили конфликт в украинском госпредприятии в Польше

Конфликт между украинцами и сотрудниками украинского госпредприятия «Документ» произошел в Польше. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна», причиной стало решение украинского МИД приостановить оказание консульских услуг.

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СМИ опубликовало видео, записанное в помещении госпредприятия. На кадрах запечатлено большое количество людей, которые жалуются, что заплатили деньги, однако документы им не выдают. Одна из женщин на видео возмущалась, что ее «муж должен служить».

«Отдай документы и иди… сама служи», — сказала она сотруднице.

Напомним, что 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая. Ожидается, что нововведения позволят мобилизовать в Вооруженные силы Украины сотни тысяч украинцев для восполнения потерь личного состава.

Накануне МИД Украины потребовал от руководителей заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Исключением является оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.