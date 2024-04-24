Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения исламистам из Средней Азии

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения в создании террористического объединения семи выходцам из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, все обвиняемые в терроризме в 2022 году въехали в Германию через Украину.

При этом в прокуратуре уточнили, что после въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был отдельно привлечен к ответственности в Нидерландах, создали группу для совершения терактов в Германии или других странах Западной Европы и находились в контакте с террористической группировкой «Вилаят Хорасан», пишет «Газета.ру».

Также есть обвиняемых собирали средства для ИГ (Исламское государство – террористическая организация, запрещена в России). Их задержали 6 июля 2023 года.

Ранее в Берлине силовики провели операцию по делу о террористах «Фракции Красной армии». Местом ее проведения стал район Фридрихсхайн. По итогам операции были арестованы два человека.

Эта террористическая организация действовала в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 годах. На ее счету, по данным полиции, 34 убийства, серии банковских налетов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.