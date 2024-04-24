Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Газета.Ru

«Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна - оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно еще, что мы - страны НАТО - не воюем с Россией», - добавил он. ТАСС

Ранее Шольц заявил, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках. «Были встречи в Копенгагене, в Джидде, в Давосе, где собирались не только многочисленные союзники Украины, но и другие», — сказал он, сравнив Украину с «растением, которое нужно много поливать». Lenta.ru