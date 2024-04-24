Foreign Policy: союзникам все сложнее доверять США

Союзники США почувствовали облегчение, когда в Вашингтоне приняли законопроект о помощи Украине, который республиканцы блокировали несколько месяцев, пишет Foreign Policy. Однако задержки с финансированием заставили некоторых союзников беспокоиться о будущей поддержке.

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В конце апреля Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о военной помощи Украине. В документе идет речь о финансировании примерно на 61 миллиард долларов. Около 23 миллиардов из этой суммы пойдут на пополнение американских запасов оружия, а непосредственно на вооружения для Украины выделят 23,2 миллиарда.

В ближайшее время принятый закон подпишет президент США Джо Байден, после чего поставки оружия и техники Украине обещают начать «в течение недели или двух».

Восемь сотрудников сфер нацбезопасности из США, Европы и Восточной Азии заявили Foreign Policy, что тянувшийся с 2023 года процесс ставит под сомнение обязательства США перед своими союзниками и угрожает их отношениям в долгосрочной перспективе.

Высокопоставленный чиновник одной из стран Восточной Европы заявил изданию, что это было не последнее сложное голосование в Конгрессе США.